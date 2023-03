Je viens vers toi: voici tous les collaborateurs du nouveau show de Marc Labrèche

D'ailleurs, Marc Labrèche a tenu souligner le rôle de ses collaborateurs dans son nouveau concept: « Dans un monde où nous n’avons plus de repères, mes complices seront mon ancre, mon groupe de soutien et mes sauveurs. Pour ton bénéfice et le mien, nous traverserons ensemble le néant pour devenir distributeurs de plaisirs multiples et d’infatigables titilleurs de conscience ».

Voilà une nouvelle qui fera la journée des milliers de fans de Marc Labrèche : il sera à la barre d'un tout nouveau talk-show dès ce printemps!

Cette émission de variétés, qui ne porte pas encore de nom, sera présentée sur Noovo.

On sait toutefois que tous les ingrédients qui font le succès des projets de Marc Labrèche seront réunis : collaborateurs, sketchs, parodies, entrevues décontractées, prestations musicales et invités spéciaux. Le tout mené l'animateur à la répartie et l'humour légendaires!

