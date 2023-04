Je viens vers toi: voyez les photos du plateau du nouveau talk-show de Marc Labrèche

Le nouveau talk-show de Marc Labrèche se veut décomplexé et s'inspire des sujets d'actualité qu'il traite à sa façon. Avec sa grande famille, un band all-star et un public complice, on y retrouve également des sketchs, des parodies et même une « télé-réalité ». Le concept est rafraîchissant et promet de nombreux moments de franche rigolade.

Comme nous l'avions mentionné précédemment sur En Vedette, les collaborateurs de l'émission sont tout aussi éclatés que l'animateur lui-même. Fabiola Nyrva Aladin, Fabien Cloutier, Jo Cormier, Ève Côté, Elise Guilbault, Régis Labeaume, Ricardo, Matthieu Pepper, Guylaine Tremblay, Erich Preach, Pascale Renaud-Hébert et Sonia Vachon seront ceux qui accompagneront Marc Labrèche au cours de la saison. Chacun apportera sa propre fantaisie et son propre humour au plateau convivial de l'émission.