Karine Vanasse partage de rares (et adorables!) photos de son fils Clarence

C'est via Instagram que Karine a partagé de jolies photos et un texte plus qu'émouvant au sujet de Clarence, âgé de cinq ans maintenant.

«Tu es arrivé ici avec une âme et une lumière déjà bien à toi.



Et depuis, je refais à chaque jour la promesse d’élargir mes bras le plus possible en tentant d’émaner et de faire rayonner la lumière la plus enveloppante possible autour de toi.

Être une maman-bergère qui t’encouragera à gambader sur ton parcours de vie, le coeur léger et le souffle heureux, confiante que tu pourras faire face à tous les vents parce que tu auras tout en toi pour savoir revenir à l’essence avec laquelle tu es arrivé ici.



Et alors qu’après avoir entendu le mot « solitude » cette semaine tu m’en as demandé la définition, et bien j’espère que j’aurai contribué dans quelques années à te faire ressentir la beauté de mots comme ceux-ci :



« In the wide scope of loneliness

Try to fill that space

Stretch out your arms

Scratch the walls with your fingernails

So you can hear the sound

Of togetherness »



Je t’aime Clarence,

Maman x



——-

* Paroles extraites de la chanson CLOSER, de @anebrun.»