Grande nouvelle: Karine Vanasse animera cette téléréalité!

Voici une belle et grande nouvelle pour les adeptes de téléréalités!

Une émission de renommée mondiale va débarquer sur les ondes de Noovo au cours des prochains mois. C’est la célèbre téléréalité Les traîtes qui sera animée par la merveilleuse Karine Vanasse!

On a vraiment hâte de voir comment Karine Vanasse va animer LES TRAÎTRES qui sera aussi adaptée en anglais sous le titre de The Traitors: Canada et diffusée à CTV. C’est très rare de voir une animatrice présenter la même émission sur deux réseaux différents!