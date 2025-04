Justine Dufour-Lapointe nous présente son amoureux sur le tapis rouge

Jeudi soir, la Gare Windsor s’est transformée en un lieu magique à l’occasion de la 32ᵉ édition du Bal de la Jonquille.

Cet événement-bénéfice, l’un des plus attendus de l’année, rassemble chaque printemps personnalités publiques, gens d’affaires et donateurs autour d’une même cause: soutenir la recherche contre le cancer.

Parmi les invités qui ont foulé le tapis rouge avec style, la championne du monde du Freeride World Tour, Justine Dufour-Lapointe, a attiré tous les regards... et pas seulement pour sa tenue somptueuse!