Juliette Gariépy attire tous les regards avec une robe audacieuse au TIFF

La comédienne Juliette Gariépy a fait sensation lors de la première mondiale de Mile End Kicks au Toronto International Film Festival (TIFF) avec un look qui n’est pas passé inaperçu!
Sur le tapis rouge, celle qui a décroché les honneurs dans le film Les chambres rouges est apparue dans une robe blanche où l’on pouvait lire en grandes lettres noires: « My body is a machine that turns my film career into my whole personality. »
Cette robe, à la fois audacieuse et pleine d’autodérision, a rapidement attiré les regards! Sur Instagram, Juliette a partagé son enthousiasme en remerciant l’équipe créative derrière ce look marquant et en soulignant combien cette expérience au TIFF représentait un moment fort de sa carrière!
Présenté en grande première au TIFF, Mile End Kicks est le nouveau film de la réalisatrice Chandler Levack (I Like Movies).
Le long métrage réunit une distribution internationale remarquable formée de Barbie Ferreira (Euphoria), Devon Bostick (Oppenheimer), Stanley Simmons (The Iron Claw) et Robert Naylor (Le Bruit des moteurs, Société distincte), entre autres.
Tourné en septembre 2024 à Montréal, Mile End Kicks raconte l’histoire de Grace Pine, une critique musicale torontoise de 24 ans qui s’installe à Montréal à l’été 2011 avec l’ambition d’écrire un livre sur Jagged Little Pill d’Alanis Morissette. Son parcours bascule lorsqu’elle tombe amoureuse de deux membres d’un groupe de rock indépendant en difficulté et devient leur attachée de presse.
Confrontée à l’obsession amoureuse et à la quête de sa propre voix en tant qu’écrivaine, Grace évolue dans un univers vibrant. Le film rend hommage à la scène musicale du Mile End, quartier emblématique ayant vu naître des artistes comme Arcade Fire, Grimes et Mac DeMarco.
On croise les doigts pour que toute la distribution vienne faire un tour prochainement sur un tapis rouge à Montréal!
