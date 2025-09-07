Juliette Gariépy attire tous les regards avec une robe audacieuse au TIFF

La comédienne Juliette Gariépy a fait sensation lors de la première mondiale de Mile End Kicks au Toronto International Film Festival (TIFF) avec un look qui n’est pas passé inaperçu!

Sur le tapis rouge, celle qui a décroché les honneurs dans le film Les chambres rouges est apparue dans une robe blanche où l’on pouvait lire en grandes lettres noires: « My body is a machine that turns my film career into my whole personality. »

Cette robe, à la fois audacieuse et pleine d’autodérision, a rapidement attiré les regards! Sur Instagram, Juliette a partagé son enthousiasme en remerciant l’équipe créative derrière ce look marquant et en soulignant combien cette expérience au TIFF représentait un moment fort de sa carrière!