Julie Snyder fait pleurer deux grandes fans des Backstreet Boys, découvrez pourquoi!

Julie Snyder a fait pleurer à chaudes larmes deux grandes fans des Backstreet boys, en leur offrant une surprise colossale!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

La populaire animatrice s’est effectivement introduite chez une admiratrice pour lui annoncer qu’elle allait pouvoir voir en chair et en os son groupe chouchou sur le plateau de La semaine des 4 Julie.

La réaction de cette dernière est complètement touchante, elle qui n’en revient tout simplement pas, tout comme sa collègue qu’ils facetiment pour annoncer qu’elle sera son +1. Ça fait du bien de voir ces larmes de bonheur durant ce moment privilégié et vrai… et on doit avouer que l’idée de se retrouver dans la même pièce que les Backstreet Boys nous donne nous aussi envie de pleurer de joie!