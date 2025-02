La fille de Julie Snyder en vedette dans le premier vidéoclip du fils de Justin Trudeau

Xavier Trudeau, le fils aîné de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, s’apprête à faire son entrée dans l’industrie musicale.

À seulement 17 ans, il dévoilera son premier single dans les prochaines semaines, marquant le début officiel de sa carrière dans le R&B.

Le vidéoclip de Til The Nights Done sortira sur sa chaîne YouTube personnelle le 21 février prochain et la chanson sera disponible sur toutes les grandes plateformes musicales.