Julie Snyder et Michèle Richard essaient de monter une tente et on meurt de rire

Julie Snyder et Michèle Richard ont bravé la nature en s’installant en plein air sur les Îles-de-la-Madeleine... pour une séance de camping.



Les deux grandes dames de la télé et de la musique québécoise ont effectivement sorti leur tente et ont essayé, au soleil couchant, de la monter pour pouvoir s’y installer.



Dans le segment diffusé dans La semaine des 4 Julie, on peut suivre les deux stars, absolument découragées. Michèle Richard qui porte seulement une petite chemise se désole de l’épaisseur des murs de la tente et, vêtue d’une simple chemise, répète sans cesse qu’elle a froid.



On est COMPLÈTEMENT fans de ce moment confus, mais oh combien divertissant que vous allez trouver dans la vidéo en top d'article.

Une aventure rocambolesque

Pour voir leur aventure complète et du même coup vous imprégner du paysage incroyablement beau des Îles-de-la-Madeleine, rendez-vous sur Noovo.ca.

