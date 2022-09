Vidéo: la fille de Julie Snyder a vraiment grandi et dépasse sa célèbre maman!

Julie Snyder a invité sa fille à faire partie de la fête, hier soir lors de la première de la saison de La semaine des 4 Julie!

L'animatrice a suggéré à son adolescente de recréer un trend TikTok avec elle au son de la chanson I'm Just a Kid de Simple Plan. Il s'agit de recréer une photo de jeunesse, avec le même look et la même pose, plusieurs années plus tard. Julie Snyder et Romy ont relevé le défi haut la main.

Et ce qu'on remarque le plus, c'est à quel point la fille de la star a grandi! Elle dépasse maintenant sa célèbre maman! Voici la vidéo en question :