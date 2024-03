Mauvaise nouvelle pour les fans de Marie-Eve Janvier

Le festival Juste pour rire et sa version anglophone, Just for laughs, sont annulés pour des raisons financières. Ces événements d'humour réputés à travers le monde ont été créés respectivement en 1983 et en 1985.

En plus des festivals, Juste pour rire annule les spectacles de Neev, Eve Côté, Jean-Sébastien Girard, Louis T, Mélanie Couture et Messmer.