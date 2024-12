Julie Ringuette partage ses mésaventures de 2024 et dit au revoir à l’année!

Julie Ringuette a toutefois souligné avec gratitude les bons coups de 2024, entre autres son passage à La Fureur et ses représentations dans la peau de Dawn, la collègue de Jenna (Marie-Ève Janvier) dans Waitress.

On souhaite à la comédienne et animatrice une année 2025 avec plus de ces projets emballants et moins (même, pas du tout) de problèmes avec la maison et le chalet!

