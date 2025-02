Pascal Morrissette et ses filles avaient un message pour Julie Ringuette

Pascal Morrissette a passé la soirée avec ses deux filles et en a profité pour partager un message à Julie Ringuette qui se trouvait dans leur écran à l'émission Tout le monde en parle.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, l'animateur a publié sur son compte Instagram un moment trop mignon avec ses deux jeunes filles dans lequel ils encouragent la comédienne en scandant «Go maman!». Le trio était adorable.

Julie Ringuette était donc une invitée de Guy A.Lepage aux côtés de Fabien Cloutier, Rémi-Pierre Paquin, Pierre-François Legendre, Jonathan Roberge et LeLouis Courchesne pour parler de son nouveau projet théâtral, La pièce qui tourne mal, l'adaptation française de The Play That Goes Wrong qui sera présentée cet été à Drummondville.