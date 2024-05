Photos: Marie-Ève Janvier et Julie Ringuette brillent aux répétitions de Waitress

***Cliquez sur les flèches blanches au centre de la photo pour voir les images défiliées.

Les images partagées sur Instagram ont capturé l'énergie palpable alors que les artistes se préparaient à donner vie à l'histoire captivante de Jenna (Marie-Ève Janvier), une serveuse qui aspire à une vie meilleure.

Avec un mariage sans amour et des rêves enfouis, Jenna voit une lueur d'espoir lorsqu'un concours de pâtisserie offre une opportunité de changer sa destinée. Avec le soutien de ses collègues serveuses et une romance naissante, Jenna commence son voyage vers la découverte de soi et la recherche du bonheur.