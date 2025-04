Josélito Michaud rend un hommage touchant à sa conjointe Véronique Béliveau

Dans un message empreint de gratitude, il a tenu à souligner l’importance de son soutien indéfectible à travers les tempêtes des dernières années. Il poursuit en racontant comment Véronique a été là à chaque étape, à ses côtés, silencieusement présente, forte, malgré l’impuissance face à la maladie...

«MERCI À MA BELLE VÉRO POUR SON AMOUR!

On oublie souvent que la souffrance qu’on vit à des répercussions sur les autres. Sur nos intimes. Inévitablement. Quand les souffrances se sont invitées dans ma vie, sans que je les invite, ma femme a été là chaque instant. À me voir souffrir sans pouvoir faire quoi que ce soit, et à garder le fort pendant que moi je disais à mon corps de s’accorder avec mon cerveau, comme il déraillait.

Je lui suis tellement reconnaissant.

31 ans de vie ensemble. 25 ans mariés en août prochain. Cette femme est juste formidable.

Et à mes enfants, Yasmeena et Antoine, qui ont été témoins, bien malgré eux, de scènes vraiment difficiles à voir, totalement impuissants devant l’inévitable combat que je mène depuis des années. Ils sont courageux et ils m’inspirent.

Plus d’un million de vues de ce post dans lequel j’ai révélé la maladie qui m’assaille et des centaines de témoignages de votre part dans lesquelles vous partagez vos expériences de vie. J’ai tout lu. Je suis encore bouleversé par certains d’entre eux.

Nous sommes rien sans les autres. Et dans les épreuves, on s’en vite compte!», confie-t-il sur Facebook.

Mariés depuis 25 ans – un anniversaire qu’ils ont souligné en mars dernier –, le couple semble plus uni que jamais, malgré les épreuves. Josélito n’a pas manqué de souligner la force et la bonté de celle qu’il appelle «formidable», et la résilience de leurs enfants, Yasmeena et Antoine, témoins malgré eux des moments plus sombres.