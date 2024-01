Jonathan Roy dévoile le décor de son salon ultra chaleureux

Jonathan Roy nous a montré son salon via son compte Instagram et on est automatiquement tombés sous le charme.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



C'est installé bien confortablement dans son fauteuil avec ses magnifiques chiens que le chanteur nous a fait découvrir son salon tellement chaleureux.

Le mur de pierres naturelles habillant le foyer, la superbe table en rondins, la guitare au mur et la vue sur le balcon enneigé donnaient un look très chalet à la pièce. L'ambiance après-ski donnait l'envie de boire un bon thé chaud, comme Jonathan Roy!



On adore la déco du salon de Jonathan Roy, on peut dire qu'il a beaucoup de goût!

