Jonathan Roy fait un tabac en performance à Je viens vers toi

Hier soir à Je viens vers toi, on a eu droit à toute une performance signée Jonathan Roy et Kim Richardson. Les deux grandes voix ont choisi de s’unir pour honorer une chanson populaire d’une artiste disparue reconnue à travers le monde.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C’est sur l’air de Valerie d’Amy Winehouse que les deux amis se sont échangés les couplets et les fioritures propres à ce hit mondial. On a adoré la complicité des deux chanteurs qui sont habitués à pousser la note ensemble. Ils ont su égayer le plateau et faire danser les chakras avec leur sourire et leurs pas rythmés.

Jonathan Roy est toujours en spectacle et si on est chanceux, on peut tomber sur une soirée où Kim Richardson est de la partie.

C’est un rendez-vous la semaine prochaine pour d’autres émissions de Je viens vers toi.

