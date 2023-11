Voici quand vous pourrez voir le fils de Patrick Roy à l’écran

À partir du 14 décembre, une nouvelle émission animée par Arnaud Soly, Sous le spot, fera son apparition. Dans cette émission, des humoristes populaires choisiront une personne de leur entourage et lui dédieront un numéro d'humour de type "roast", mêlant amour et irrévérence, devant une salle déjà conquise. Les invités n'auront aucune idée de la surprise qui leur est réservée, créant ainsi des moments hilarants et inattendus.