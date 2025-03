Jolie-Ann Brazeau d'OD va être maman à nouveau!

Un petit garçon en route!

Entourée de son fils Jordan, de son amoureux François Bocaro Martineau et de leur famille, Jolie-Ann a découvert qu’elle attendait un petit garçon! Un moment rempli d’émotions qu’elle a immortalisé sur les réseaux sociaux:

«Dieu nous a donné le plus beau des cadeaux 🎁», a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Elle a aussi ajouté: «Le bonheur d’offrir à mon homme son premier fils et un petit frère à mon Jordan 💙💙».

On souhaite tout le bonheur du monde à la petite famille et on leur envoie beaucoup d'amour!