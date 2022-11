Coming out et réaction de sa mère: Jérémy Gabriel met les choses au clair

Jérémy Gabriel a fait plusieurs révélations lors de son passage à BLVD 102.1 cette semaine.

Le jeune chanteur est notamment revenu sur son coming out et la réaction de sa mère. Cette dernière lui aurait dit de faire sa valise.

« J'avais 17-18 ans pis ç'a été mal reçu. Ma mère m'a mis dehors de chez nous. Ça duré une soirée de temps qu'il fallait que je fasse ma valise. Mon père, qui a dit des propos homophobes toute sa vie, est venu me voir et m'a fait un calin. il m'a dit qu'il ne trouvait pas ça correct et qu'il m'aimait comme j'étais. Mais après ça, il m'a aidé à faire ma valise. »

Voyez l'extrait ci-dessous :