Mauvaise nouvelle pour Charles Tisseyre

Les fans de Découverte s'inquiètent pour l'animateur Charles Tisseyre.

Ce dernier n'est plus à la barre de la populaire émission depuis quelques semaines et on ignorait pourquoi.

Aujourd'hui, le journaliste Hugo Dumas révèle dans La Presse que ce dernier est en convalescence pour un bon moment encore.

Radio-Canada assure qu'il va très bien et qu'il sera de retour en ondes bientôt. La chaîne n'a cependant pas précisé la raison de son absence.