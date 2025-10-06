Jérémy Demay révèle pourquoi il a choisi de se faire soigner aux États-Unis

«Post santé.

Je ne fais presque jamais ce genre de publication, mais celle-ci en vaut la peine.

Je critique souvent les Américains pour certaines choses… mais il faut leur reconnaître une belle avance en médecine fonctionnelle et en optimisation de la santé.



Depuis quelques années, je m’intéresse beaucoup à tout ce qui touche la performance, l’énergie et la longévité — autant par passion personnelle que dans le cadre de mes projets professionnels.



Pendant longtemps, j’ai vécu avec deux irritants :

1. Une fatigue constante, même après une bonne nuit de sommeil

2. Une baisse marquée de ma vitalité et de ma libido.



Mon médecin ici n’avait pas de réponse concrète.

Alors, dans le cadre de mes recherches et collaborations dans le domaine du bien-être et de la performance, j’ai décidé de me rendre aux États-Unis pour visiter une clinique spécialisée en médecine fonctionnelle.



J’en ai profité pour échanger avec leur équipe sur leurs approches et passer une évaluation complète afin de mieux comprendre leurs méthodes.



Résultat : deux suppléments ciblés, trois mois plus tard — énergie retrouvée, libido revenue.

Souvent, il suffit de donner à notre corps ce dont il a besoin pour retrouver son équilibre.



Je partage cette photo aujourd’hui car j’y suis retourné pour mon check-up annuel et pour actualiser mes connaissances sur leurs nouvelles pratiques.

La médecine traditionnelle a ses forces, mais je crois qu’il est temps de s’ouvrir à des approches complémentaires, plus personnalisées et préventives.



Je prépare d’ailleurs une mini-tournée de conférences l’an prochain pour approfondir ces sujets.

Hâte d’échanger là-dessus avec vous.

La bise,

JD»

Rappelons qu'en plus de faire des spectacles d'humour, Jérémy Demay est auteur de livres de croissance personnelle et conférencier. Il est également à la tête d'un programme de développement personnel en collaboration avec l’animatrice Chantal Lacroix.

On comprend aujourd'hui qu'il pourrait aborder ses traitements de médecine fonctionnelle américaine dans certaines conférences à venir.