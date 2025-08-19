Jérémy Demay était très bien accompagné sur scène

Début du contenu principal.
Jérémy Demay a eu droit à de la visite en or sur scène alors que les plus importantes et plus adorables personnes de sa vie l’ont rejoint sur les planches.
C’est dans une publication déposée sur Instagram que l’humoriste a effectivement montré la scène à ses abonnés, créant certainement une multiplication de «awwww» devant les écrans.
Sur le cliché, on voit Jérémy Demay debout sous l’éclairage de scène et dans ses bras, l’enlaçant tendrement, ses enfants.
Sous la photo des minis Alba et Loa, il a écrit avec tendresse: «Faire ce que j’aime le plus avec ceux que j’aime le plus ❤️ Je suis privilégié.»
De nombreux commentaires se sont rapidement accumulés sous la publication. Parmi les fans, tous s’entendre pour dire que c’est adorable, certains ajoutant qu’ils ont hâte de pouvoir le voir en spectacle.
Je rappelle que le 3e one-man-show de Jérémy Demay, Naturel, est encore présenté partout au Québec.
Des dates sont effectivement au menu cet automne, entre autres à Québec, Repentigny et Lachute, pour ne nommer qu’eux.
Visitez son site pour voir les représentations les plus près de chez vous et faites vite parce que certaines dates affichent déjà complet.