Jérémy Demay était très bien accompagné sur scène

Jérémy Demay a eu droit à de la visite en or sur scène alors que les plus importantes et plus adorables personnes de sa vie l’ont rejoint sur les planches.

C’est dans une publication déposée sur Instagram que l’humoriste a effectivement montré la scène à ses abonnés, créant certainement une multiplication de «awwww» devant les écrans.

Sur le cliché, on voit Jérémy Demay debout sous l’éclairage de scène et dans ses bras, l’enlaçant tendrement, ses enfants.

Sous la photo des minis Alba et Loa, il a écrit avec tendresse: «Faire ce que j’aime le plus avec ceux que j’aime le plus ❤️ Je suis privilégié.»