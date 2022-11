Jennifer Lopez a supprimé toutes ses publications Instagram et tout le monde s'affole

Bonheur nostalgique avec Jennifer Lopez

Ça fera par ailleurs 20 ans ce vendredi que l’album This is Me… Then est sorti, album qui nous a tous marqués avec des titres comme Jenny From the Block (que vous pouvez écouter en boucle ci-haut) et Dear Ben.

La chanteuse de 53 ans avait alors dédié l’album à Ben Affleck qu’elle a d’ailleurs retrouvé romantiquement 18 ans plus tard, le mariant à Vegas l’été dernier.

Vous aimerez aussi: