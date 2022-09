Ben Affleck et Jennifer Lopez méconnaissables sur une photo de fan sans filtre

Une étrange photo de Ben Affleck et Jennifer Lopez fait présentement le tour du web!

Il s'agit d'une photo d'eux en compagnie d'une fan, prise la semaine dernière en Italie. Sur l'image, Ben Affleck a l'air d'avoir passé la nuit sur la corde à linge.

Avec ses cheveux décoiffés, son teint pâle et son air blasé, il est méconnaissable! À ses côtés, Jennifer Lopez affiche un air timide qu'on ne lui connait pas. À vrai dire, on ne les avait presque pas reconnus en voyant passer la photo dans notre fil d'actualités Instagram. On vous laisse juger par vous même :