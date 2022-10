Jennifer Lopez fait sensation: elle pose dans son lit vêtue d'un body de dentelle blanche

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont attiré tous les regards lors du défilé de Ralph Lauren.

Cette soirée marquait leur toute première apparition sur le tapis rouge en tant que mari et femme. La chanteuse portait une sublime robe noire à rayures. Elle a complété son look avec un chapeau et une pochette assortie. L'acteur était chic dans un tailleur noir.

Voyez ici les photos dont tout le monde parle.