Jennifer Lopez sort du silence et annonce une excellente nouvelle!

Excellente nouvelle pour les fans de Jennifer Lopez : elle annonce aujourd’hui la sortie imminente d’un tout nouvel album!

Après avoir fait jaser dans le monde entier en effaçant tout le contenu de sa page Instagram, et en changeant ses photos de profils sur ses plateformes sociales pour un carré noir... elle refait surface avec une grande annonce: elle lancera en 2023 un album intitulé This is Me… Now.

L’annonce arrive 20 ans jour pour jour après la parution de son mythique album This is Me… Then qui comprenait des hits comme Jenny From the Block et Dear Ben.