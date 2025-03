Vous tomberez sous le charme du nouveau personnage de Jean-Philippe Perras

Jean-Philippe Perras vous fera rigoler avec son nouveau personnage à la fois attachant et coloré!

Le chanteur et comédien s'est glissé dans la peau de Michel Daniel, un «directeur artistique mondialement reconnu». Ce personnage à la perruque blonde clinquante et aux goûts douteux a été imaginé par Jean-Philippe Perras et Alex Nevsky alors que les deux musiciens travaillaient sur le nouvel album de ce dernier.

Voici les deux vidéos humoristiques publiées par les complices sur Facebook: