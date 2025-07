Jean-Marc Parent remonte sur scène pour un spectacle unique et rare

Depuis quelque temps, l’humoriste monte sur scène au compte-gouttes, rendant chacune de ses apparitions d’autant plus précieuse. Son retour à Juste pour rire, là où tout a commencé pour lui en 1988, est donc un événement en soi!

Le spectacle promet d’être à l’image de JMP: drôle, touchant, imprévisible, rempli d’anecdotes croustillantes et d’improvisations dont lui seul a le secret! Un véritable cadeau pour les festivaliers.

Le président et chef de la direction de Juste pour rire, Sylvain Parent-Bédard, a tenu à souligner l’importance de Jean-Marc dans l’histoire du festival:

« Jean-Marc fait partie de l'ADN du festival. Son retour sur la scène extérieure, en plein cœur de Montréal, c'est un cadeau pour le public, mais aussi pour nous. Il est de ces artistes avec qui on partage bien plus qu'une scène: une histoire, une fidélité et une immense affection. »