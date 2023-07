Nouveau pépin de santé: Jean-Marc Parent donne de ses nouvelles

Après qu’on ait appris il y a quelques jours par voie de communiqué qu’il est aux prises avec une nouvelle pierre au rein, le forçant à annuler un spectacle et à en repousser un autre, voilà qu’il a jasé avec ses fans.

Devant sa caméra, il a expliqué ce qu’il vivait et comment il se sentait aujourd’hui. On ne peut qu’être remplis d’empathie devant ce qu’il vit!

Ce n’est pas la première pierre au rein qui incommode Jean-Marc Parent. En 2021, il a fait plusieurs visites à l’hôpital pour cette raison, perdant la moitié de son sang.

Il avait dû à l’époque se faire retirer pas moins que 27 pierres aux reins. On souhaite donc que cette fois-ci, les ennuis de santé soient bel et bien derrière. On souhaite donc bon repos et prompt rétablissement à Jean-Marc Parent.

