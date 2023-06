Toute une frousse pour Jean-Marc Parent

Jean-Marc Parent a eu toute une frousse, en avril dernier, lorsqu'il a été pris dans une immense tempête en Floride.

L'humoriste raconte sa mésaventure en entrevue dans le Journal de Montréal et son histoire donne des frissons.

Alors qu'une tempête avec des risques de tornade était en vigueur, Jean-Marc devait se rendre à l'aéroport pour aller chercher son adjointe Marie-Ève. En route, il a appris que le vol de cette dernière avait été détourné. En faisant demi-tour, son camion est resté pris dans l'eau.

« J’ai carrément coulé! Mon camion est allé en dessous de l’eau. Je me disais que s’il y avait de l’eau, je n’avais qu’à reculer pour m’en sortir. Mais une fois que tu es dedans et que tu vois l’eau qui rentre par les portes, c’est un drôle de feeling. Et là, l’eau a fait son chemin et ç’a rentré. Je vais t’avouer, un peu les yeux dans l’eau, que je capotais. On dirait que tu ne le réalises pas, que ce n’est pas là pour vrai. »

Puis, en nageant, il s'est aperçu qu'il y avait plusieurs serpents autour de lui.

« Ce n’était pas des boas ou des anacondas, mais plutôt des couleuvres. Mais il y en avait plein quand je nageais! Il fallait que je les pousse avec mes mains. J’avais peur d’en avoir dans la face. »