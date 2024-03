Jean-Marc Parent sera de retour sur scène

«Billets en vente dès maintenant! GRANDE NOUVELLE!!! Le 7 juillet prochain, dans le cadre du Festival d’humour de Gatineau, l’équipe du GROULX LUXE, c’est n’importe quoi débarque à l’Odyssée pour enregistrer un Podcast LIVE devant public avec 2 invités de marque, Jean-Marc Parent et Rej Laplanche. Venez passer une soirée mémorable avec Rafaël, Jean et moi-même (Patrick) ainsi que nos invités, Jean-Marc Parent et l’ancien VJ de musique Plus Rej Laplanche Il y aura peut-être aussi de petites surprises. Venez passer la soirée avec nous. Le Groulx Luxe - Podcast Dimanche 7 juillet 2024, 20h00 Salle Odyssée - Maison de la culture de Gatineau»

Si vous habitez en Outaouais ou avez envie de faire un petit road trip vers Gatineau, vous pouvez acheter vos billets sur le site de la salle de spectacle.

L'événement JMP sera de retour en août