En vacances au soleil, Jean-Marc Généreux dévoile de rares images avec son fils

Jean-Marc Généreux a commencé l'année en grand pour une formidable raison!

Le danseur et chorégraphe s'est envolé dans le Sud avec sa famille pour célébrer les 30 ans de son fils, Jean-Francis.

Leur belle gang a choisi de fêter le tout dans un hôtel tout-inclus. Ils ont profité de la plage et de la piscine, pris part à des activités sur le complexe hôtelier et surtout, ils ont passé de merveilleuses vacances tous ensemble!

Voici des photos partagées par Jean-Marc Généreux dans un montage Instagram: