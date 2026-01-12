Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

En vacances au soleil, Jean-Marc Généreux dévoile de rares images avec son fils

PAR :

Jean-Marc Généreux a commencé l'année en grand pour une formidable raison!

Le danseur et chorégraphe s'est envolé dans le Sud avec sa famille pour célébrer les 30 ans de son fils, Jean-Francis.

Leur belle gang a choisi de fêter le tout dans un hôtel tout-inclus. Ils ont profité de la plage et de la piscine, pris part à des activités sur le complexe hôtelier et surtout, ils ont passé de merveilleuses vacances tous ensemble!

Voici des photos partagées par Jean-Marc Généreux dans un montage Instagram:

© Jean-Marc Généreux/Instagram
© Jean-Marc Généreux/Instagram

La star québécoise a regroupé des photos, des vidéos et des boomerangs de leur séjour au soleil dans une vidéo publiée sur son compte officiel.

Voici les images des vacances de Jean-Marc Généreux pour les 30 ans de son grand garçon:

Il est assez rare de voir Jean-Francis Généreux sur les réseaux sociaux de son célèbre père. 

Jean-Marc Généreux et sa femme, France, ont deux enfants: Jean-Francis et Francesca. Le couple est marié depuis 1987.

Mauvaise nouvelle professionnelle pour Jean-Marc Généreux

Peu avant Noël, Jean-Marc Généreux a annocé la fin d'un autre projet professionnel. 

On apprenait en octobre qu'il laisserait sa place en tant que juge à Révolution la saison prochaine. Un conflit d'horaire avec les tournages de Danse avec les stars, en France, l'a forcé à quitter la populaire émission québécoise.

Cette fois-ci, Jean-Marc Généreux se doit d'annuler son spectacle solo.

En savoir plus

 

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :