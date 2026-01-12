En vacances au soleil, Jean-Marc Généreux dévoile de rares images avec son fils

Début du contenu principal.
Jean-Marc Généreux a commencé l'année en grand pour une formidable raison!
Le danseur et chorégraphe s'est envolé dans le Sud avec sa famille pour célébrer les 30 ans de son fils, Jean-Francis.
Leur belle gang a choisi de fêter le tout dans un hôtel tout-inclus. Ils ont profité de la plage et de la piscine, pris part à des activités sur le complexe hôtelier et surtout, ils ont passé de merveilleuses vacances tous ensemble!
Voici des photos partagées par Jean-Marc Généreux dans un montage Instagram:
La star québécoise a regroupé des photos, des vidéos et des boomerangs de leur séjour au soleil dans une vidéo publiée sur son compte officiel.
Voici les images des vacances de Jean-Marc Généreux pour les 30 ans de son grand garçon:
Il est assez rare de voir Jean-Francis Généreux sur les réseaux sociaux de son célèbre père.
Jean-Marc Généreux et sa femme, France, ont deux enfants: Jean-Francis et Francesca. Le couple est marié depuis 1987.
Peu avant Noël, Jean-Marc Généreux a annocé la fin d'un autre projet professionnel.
On apprenait en octobre qu'il laisserait sa place en tant que juge à Révolution la saison prochaine. Un conflit d'horaire avec les tournages de Danse avec les stars, en France, l'a forcé à quitter la populaire émission québécoise.
Cette fois-ci, Jean-Marc Généreux se doit d'annuler son spectacle solo.
