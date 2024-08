Jean Airoldi souligne avec amour les 16 ans de sa fille

Un voyage en famille aux États-Unis

Dans un autre registre, Jean, ses deux filles et sa compagne Chantal ont récemment pris le temps de s'évader en famille.

Leur destination? Les magnifiques côtes des États-Unis. De Kennebunkport à Old Orchard, en passant par Ogunquit, Cape Cod et Nantucket Island, la petite famille a profité de chaque instant pour explorer ces lieux pittoresques. Un voyage qui a sûrement été riche en découvertes et en souvenirs précieux!