Je vous salue salope: voyez toutes les photos du tapis rouge de la première du film!

Le long-métrage Je vous salue salope– La misogynie au temps du numérique, réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, nous plonge dans le vortex misogyne d’Internet et documente la haine envers les femmes. Ce film bouleversant et nécessaire prendra l’affiche dès le 9 septembre dans les salles de cinéma du Québec.

La première montréalaise du documentaire a eu lieu mercredi soir au Théâtre Outremont en présence des réalisatrices et d'invités du milieu.