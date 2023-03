Mariage secret: Marc Labrèche donne des détails sur le GRAND jour!

«On ne sait toujours pas quand nous ferons notre voyage de noces ni ce que nous allons faire. Nous espérons faire ça d’ici un an. Pour l’instant, Jennifer et moi sommes très occupés. Ma blonde, qui est notamment créatrice de costumes en cinéma et en télévision, travaille déjà sur la deuxième saison d’Avant le crash, à venir à Radio-Canada. De plus, elle prépare une exposition de ses peintures pour l’automne.», ajoute Marc.

On ne sait pas si les amoureux ont décidé de partir en voyage de noces pendant la relâche, mais Marc et Jennifer ont présentement les deux pieds dans le sable, dans une destination soleil!

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés!