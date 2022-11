Voyez la réaction de la soeur de Jay Du Temple suite à l’annonce de son départ d’OD

L'émotin est palpable! On lève notre chapeau à Jay Du Temple pour son excellent travail à travers les différentes saisons d'OD.

Jay Du Temple a annoncé dimanche soir lors de la grande finale d’OD Martinique qu’il quittait la barre de l'émission Occupation Double après six merveilleuses années.

Émotif, les yeux brillants et remplis de larmes de joie, Jay a annoncé qu’il était temps pour Capitaine Twist d'accrocher sa casquette et de passer le flambeau, avant de confirmer qu’il y aura bel et bien une 17e saison d’Occupation Double sur Noovo.

Le sympathique animateur avait d’ailleurs confirmé son départ en août dernier à la productrice Julie Snyder, mentionnant qu'il voulait se concentrer sur la scène et ses nouveaux projets.

