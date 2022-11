Jay Du Temple explique pourquoi il quitte Occupation Double

Le sympathique animateur avait d’ailleurs confirmé son départ en août dernier à la productrice Julie Snyder, mentionnant qu'il voulait se concentrer sur la scène et ses nouveaux projets.

«Chaque saison, je signe pour seulement un an. Quand j’ai commencé en 2017, je pensais juste aller chercher un peu de notoriété, et je me suis fait prendre au jeu. Je ne m’attendais pas à avoir autant de plaisir et à ce que ce soit un travail aussi humain», confie-t-il à Dominic Tardif de La Presse.

On peut donc comprendre que le départ de Jay de l’aventure OD n’est pas lié aux récentes controverses.



«Le plus important pour moi durant les moments difficiles, c’était que mes collègues sachent que j’étais là pour eux, que les candidats sachent que s’ils avaient besoin de dire quelque chose à la production, je pouvais être leur représentant.»

Jay remercie d’ailleurs la production et Julie Snyder d’avoir cru en lui il y a six ans, et de lui avoir donné sa chance pour l’animation d’OD.

«Julie a vu en moi quelque chose que même moi je ne voyais pas. Ça fait peur à certains décideurs de donner un gros mandat à quelqu’un en début de carrière, mais l’avantage que ça a, c’est que cette personne-là ne peut pas ne pas être motivée!»