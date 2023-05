Ce documentaire sur Janette Bertrand a reçu de prestigieux honneurs à New York

En légende de sa publication, Léa Clermont-Dion donne plus de détails sur les mentions et souligne l'excellent travail de toute son équipe :

« Très fébrile de recevoir deux prix (bronze et silver dans les catégories motion/lettering) au concours international ADC Awards à New York pour le travail graphique effectué avec la fabuleuse équipe de Sid Lee pour Janette et filles, un film que j’ai réalisé avec La Ruelle et qui me tient à coeur. D’ailleurs, j’aimerais souligner que l’équipe de créatrices était exclusivement constituée de femmes talentueuses, brilllantes et sensibles.



C’est bien la preuve que nos histoires fortes d’ici peuvent rayonner à l’international. Janette et filles était en compétition contre des petits joueurs comme le New York Times, Apple et MTV. Sérieux, je suis sans mot.



Janette est une héroïne des temps modernes et nous avons pris soin de lui de lui rendre hommage. Merci @telequebec.



Bravo à toute l’équipe et merci!

@sidlee_official @laruellefilms @jfdumais @isabelleag@ceciletousignant @gabiperrino @isa_vouligny @jeremiejerms Catherine Savoie »