Sophie Grégoire-Trudeau fera la couverture de Elle Québec, voyez la vidéo!

Le partenariat entre Sophie Grégoire-Trudeau et Elle Québec promet de mettre en lumière non seulement son style impeccable, mais aussi son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur.

En tant qu'animatrice et conférencière renommée, Sophie Grégoire-Trudeau est une voix influente dans la société canadienne, défendant des causes telles que la santé mentale, l'égalité des genres et le bien-être.