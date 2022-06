5 faits intéressant sur la série de films La Matrice

Le premier volet de la série de films La Matrice (The Matrix) a suscité beaucoup d’intérêt dès sa sortie en 1999. Quatre films et plus de 20 ans après son lancement, La Matrice captive toujours autant. Voici quelques faits méconnus à propos de la franchise qui risquent de vous surprendre.

La Matrice est «presque» le premier film des soeurs Wachowski



La série de films La Matrice a été créée par les sœurs Lana et Lilly Wachowski. À l’époque, aucunes d’elles n’avaient réalisé de films et la compagnie de production Warner Bros. hésitait à donner le feu vert à leur projet pour cette raison. Lana et Lilly Wachowski ont donc écrit et dirigé le film Bound en 1996 pour prouver qu’elles en étaient capables.

Trois acteurs ont refusé le rôle de Neo



C’est l’acteur américain Will Smith qui était censé tenir le rôle-titre du film. Will Smith a toutefois refusé de jouer le personnage de Neo pour participer à la production du film Les Mystères de l’Ouest (The Wild Wild West). Le rôle a ensuite été offert à Nicholas Cage, puis à Johnny Depp qui l’ont eux aussi refusé. Warner Bros. a finalement offert le rôle à l’acteur canadien Keanu Reeves.

L'origine de la séquence d'ouverture



La célèbre séquence d’ouverture de La Matrice montre une suite de caractères verts sur fond noir qui donne l’impression d’être un code informatique. Cette suite de caractères mystérieuse est en fait une combinaison de symboles et de lettres qui proviennent d’un livre de cuisine japonaise. C’est le responsable des effets spéciaux Simon Whiteley qui a fait cette révélation lors d’une entrevue en 2017.

Le vert et le bleu



Toutes les scènes qui se déroulent dans l’univers informatique de La Matrice sont teintées en vert, tandis que toutes les scènes qui se déroulent dans le monde réel sont teintées en bleu. La couleur verte n'apparaît qu'une seule fois dans les scènes qui se déroulent dans le monde réel : sur l'écran de l'ordinateur de la salle où Neo entre dans la Matrice pour la première fois.

L'originalité des scènes d'action



La série de films La Matrice est devenue célèbre en bonne partie par ses scènes d’action à couper le souffle. Les sœurs Wachowski ont demandé au chorégraphe d’arts martiaux chinois Yuen Woo-Ping, qui a aussi participé aux films Tuer Bill : Volume 1 (Kill Bill: Volume 1) et Tuer Bill : Volume 2 (Kill Bill: Volume 2), de créer les cascades et les scènes de combat des trois premiers volets. Lana et Lilly Wachowski ont aussi insisté pour que les acteurs performent eux-mêmes dans les cascades et dans les scènes de combat, plutôt que de faire appel à des cascadeurs.

La Matrice a acquis une légion de fans depuis sa sortie dans les années ‘90 et la série de films continue d’influencer les films d’action et de science-fiction encore aujourd’hui.

