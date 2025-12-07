Ingrid Falaise partage un moment bouleversant: la fin des traitements de son père contre le cancer

Dans la vidéo, on voit le père d’Ingrid terminer son dernier traitement à l’Hôpital Charles-Le Moyne, avec une émotion palpable. Ses filles, qui lui ont fait une surprise en étant présentes pour ce moment symbolique, se serrent autour de lui pendant qu’il traverse cette étape tant attendue.

Pour souligner ce passage vers une nouvelle liberté, la famille célèbre avec des bulles sans alcool; un clin d’œil doux et un peu drôle qu’Ingrid mentionne avec tendresse.

Voici un extrait particulièrement touchant du message qu’elle a partagé:

« Aujourd’hui, c’était la ligne d’arrivée. Le dernier traitement de papa. On l’a surpris de notre présence et c’est entouré de ses trois filles qu’il a franchi ce dernier pas.

Merci à l’Hôpital Charles-Le Moyne et à toute l’équipe d’oncologie. Vous êtes formidables. Merci à @procureqc pour le support et la campagne Noeuvembre dont je suis fièrement ambassadrice et surtout, bravo papa pour ce marathon. Tu es libre maintenant ! Santé! »

Elle ajoute:

« PS. Des bulles sans alcool, ça goûte toujours autant spécial... »

Un mélange de légèreté et de gravité qui reflète parfaitement la réalité d’un combat difficile, maintenant derrière eux!