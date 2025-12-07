Ingrid Falaise partage un moment bouleversant: la fin des traitements de son père contre le cancer

Début du contenu principal.
Ingrid Falaise a profondément ému ses abonnés en dévoilant une vidéo d’une grande intensité émotionnelle, marquant un instant qui restera gravé dans l’histoire de sa famille: la fin des traitements de son père contre le cancer.
L’autrice, animatrice et comédienne a capté cette scène monumentale: son papa franchissant la dernière étape de son combat, entouré de ses trois filles.
Une vidéo simple, vraie, remplie de soulagement et d’amour, qui a rapidement tiré des larmes à de nombreux internautes.
Dans la vidéo, on voit le père d’Ingrid terminer son dernier traitement à l’Hôpital Charles-Le Moyne, avec une émotion palpable. Ses filles, qui lui ont fait une surprise en étant présentes pour ce moment symbolique, se serrent autour de lui pendant qu’il traverse cette étape tant attendue.
Pour souligner ce passage vers une nouvelle liberté, la famille célèbre avec des bulles sans alcool; un clin d’œil doux et un peu drôle qu’Ingrid mentionne avec tendresse.
Voici un extrait particulièrement touchant du message qu’elle a partagé:
« Aujourd’hui, c’était la ligne d’arrivée. Le dernier traitement de papa. On l’a surpris de notre présence et c’est entouré de ses trois filles qu’il a franchi ce dernier pas.
Merci à l’Hôpital Charles-Le Moyne et à toute l’équipe d’oncologie. Vous êtes formidables. Merci à @procureqc pour le support et la campagne Noeuvembre dont je suis fièrement ambassadrice et surtout, bravo papa pour ce marathon. Tu es libre maintenant ! Santé! »
Elle ajoute:
« PS. Des bulles sans alcool, ça goûte toujours autant spécial... »
Un mélange de légèreté et de gravité qui reflète parfaitement la réalité d’un combat difficile, maintenant derrière eux!
Un instant qui marque la fin d’un marathon, comme Ingrid le dit si bien, et le début d’un nouveau chapitre.
Nous ne pouvons que célébrer cette victoire avec eux et souhaiter au père d’Ingrid une suite empreinte de santé, de douceur et de lumière!
