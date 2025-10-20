Ingrid Falaise a de quoi être fière

Début du contenu principal.
Ingrid Falaise est aux anges!
Exactement 20 jours après la sortie de son nouveau livre, Fille-mère, elle apprend qu'il part en réimpression! Cela signifie que la demande est si grande pour cet ouvrage que l'éditeur en a commandé de nouvelles copies.
Très heureuse de cette belle nouvelle, Ingrid Falaise s'est adressée à ses fans sur Instagram. Voici le petit mot de la célèbre autrice québécoise:
«Mon souhait était que cette histoire RÉSONNE HAUT ET FORT! Deux semaines après sa sortie, FILLE-MÈRE est déjà en réimpression. Merci… merci de plonger dans notre histoire collective et d’y faire honneur.»
On lèvre notre chapeau à Ingrid Falaise pour ce nouveau succès littéraire!
Ce roman est inspiré d'une histoire vécue par l'écrivaine et comédienne. Il s'agit d'un récit très personnel qu'elle a écrit dans le but de rejoindre des milliers de femmes qui ont connu ou vécu une situation similaire.
Voici un bref résumé du livre Fille-mère d'Ingrid Falaise:
Montréal, 1960. À l'aube de la Révolution tranquille, Marie, quatorze ans, découvre qu'un enfant grandit en elle. Elle est envoyée dans un couvent, loin de la honte, où l'on estime qu'elle doit payer pour sa faute. Dépossédée de son identité, on lui arrache son nom, sa dignité, puis son bébé. Elle passera le reste de sa vie à tenter de guérir de lui.
L'ouvrage compte 208 pages.
Pour découvrir Fille-mère d'Ingrid Falaise, rendez-vous dans votre librairie préférée!
Toujours au niveau professionnel, Ingrid Falaise a animé la série documentaire Femme, je te tue pendant trois saisons. Cette émission porte sur les féminicides.
L'autrice, actrice et activiste y est accompagnée de SarahBernard, une recherchiste spécialisée en affaires criminelles.
En 2020, une femme a été tuée tous les deux jours et demi au Canada. Ingrid Falaise et Sarah Bernard, au fil des entrevues, de recherches et de profondes réflexions, se demandent comment ces morts auraient pu être évitées.
Découvrir la série documentaire
