Ingrid Falaise a de quoi être fière

«Mon souhait était que cette histoire RÉSONNE HAUT ET FORT! Deux semaines après sa sortie, FILLE-MÈRE est déjà en réimpression. Merci… merci de plonger dans notre histoire collective et d’y faire honneur.»

On lèvre notre chapeau à Ingrid Falaise pour ce nouveau succès littéraire!

Ce roman est inspiré d'une histoire vécue par l'écrivaine et comédienne. Il s'agit d'un récit très personnel qu'elle a écrit dans le but de rejoindre des milliers de femmes qui ont connu ou vécu une situation similaire.

Voici un bref résumé du livre Fille-mère d'Ingrid Falaise:

Montréal, 1960. À l'aube de la Révolution tranquille, Marie, quatorze ans, découvre qu'un enfant grandit en elle. Elle est envoyée dans un couvent, loin de la honte, où l'on estime qu'elle doit payer pour sa faute. Dépossédée de son identité, on lui arrache son nom, sa dignité, puis son bébé. Elle passera le reste de sa vie à tenter de guérir de lui.