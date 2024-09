Ingrid Falaise ose les bottes western aux genoux et c'est magnifique

On est en amour avec ses bottes rouges!

Ingrid Falaise pourra les reporter tout l'automne avec des robes et des jeans, et elle pourra les agencer avec des collants opaques lorsque le mercure passera sous zéro.

N'hésitez pas à suivre l'actrice sur Instagram. Elle adore partager ses looks et ose souvent sortir de sa zone de confort en mélangeant couleurs et motifs.