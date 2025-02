Voici ce que les fans pensent du jeu de Jean-Philippe Perras dans STAT

Les avis sont unanimes : depuis sa première apparition mercredi, Jean-Philippe Perras a su séduire le public dans son nouveau rôle.

On a pu entrevoir son personnage pendant seulement quelques minutes, et pourtant, on devine déjà une personne attentionnée envers ses patients, malgré la pression de la productivité imposée par le nouveau directeur des services professionnels, Laurent Lamy (Emmanuelle Bilodeau).

C’est ce qui émerge dans les commentaires : tout le monde semble déjà être sous le charme du docteur Diamond.