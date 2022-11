Indéfendable: Sébastien Delorme a craqué POUR VRAI durant cette scène!

« À un moment donné, Sébastien ne répondait plus. Je me disais qu'il avait oublié son texte, mais c'était long. J'ose lui pousser sa ligne et il ne répond toujours pas. Je lève la tête et je vois qu'il était en sanglots. Il avait les yeux rouges. Finalement, on a pris une petite minute et il s'est fait apporter un mouchoir. »

Wow! C'est vrai qu'Emi Chicoine est talentueuse.

Rappelons qu'elle était au coeur de l'intrigue des derniers épisodes d'Indéfendable. Son personnage, Mathilde, a connu le verdict de son procès pour meurtre hier soir.