Sébastien Delorme plus HOT que jamais dans la bande-annonce d'Indéfendable

Du citoyen ordinaire au criminel de carrière, tous ont droit à une défense pleine et entière et à la présomption d’innocence. 💙 La nouvelle série Indéfendable fera vivre une réelle aventure au téléspectateur qui lui, cherchera indéniablement à découvrir qui raconte la bonne version des faits! 👀 Pour ne rien manquer de cette nouvelle série quotidienne judiciaire, abonnez-vous dès maintenant aux pages officielles : Indéfendable TVA sur Facebook et @indefendable.tva sur Instagram! 📌 Indéfendable, dès septembre à TVA et TVA+!