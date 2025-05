Incendie dévastateur chez Catherine Proulx-Lemay et Noémie Yelle

«Allô les amis. Hier j'ai vécu un grand incendie. Un dragon en fait. Nous sommes arrivés vers 17:00 au chalet. Ma blonde est allée gosser sur le spa, moi, je vide le lave-vaisselle. Tout à coup! Il y a un grand bruit et une surcharge électrique, mais le courant est revient et fait ronronner le frigo.

Le hic, c'est que ça s'est mis à sentir le feu, pas celui que je venais de faire dans le foyer, mais un feu avec du métal, et du plastique qui brûlent. Je remarque de la fumée qui sort sous le lavabo de la cuisine. On va voir dans la cave. La boîte électrique était en grandes flammes, et le feu roulait au plafond. J'ai fait sortir ma blonde, le chien, et j'ai ramassé nos affaires importantes. Dans le temps de le dire, le feu est devenu un monstre, un dragon qui grogne. Une fois à l'extérieur j'ai tassé les trois bombonnes de propane, et suis allé les porter dans le sous-bois... À ce moment, les flammes étaient de 70 mètres au-dessus du chalet. Un fucking feu de paille.

Les fils électriques faisaient des feux d'artifice... En une heure trente, il n'y avait plus de chalet. Mon amoureuse est inconsolable, moi, phobos commence à sortir lentement. Dorénavant, j'ai peur des dragons. F*ck les dragons. Nous sommes sains et saufs. C'est tout ce qui compte par Jupiter!»

Ouf! Nous envoyons de la douceur au couple ainsi qu'à Noémie Yelle et à leurs familles pendant cette période difficile.