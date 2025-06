Ces artistes chouchous ont rendu hommage à Louis-José Houde

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois, qui remettait le prix, a souligné la carrière de Louis-José Houde. L’humoriste a donné plus de 2000 représentations, il a cinq spectacles solo, il a eu 1,4 million de spectateurs, il a reçu 21 Olivier et 6 Félix, il a joué dans plusieurs films et il a animé 18 galas de l’ADISQ.