L’acteur Gene Hackman et sa femme retrouvés morts à leur domicile!

Gene Hackman, âgé de 95 ans, et Betsy Arakawa, sa femme de 64 ans, ont été retrouvés morts dans deux pièces séparées de leur résidence. Selon un porte-parole du département du shérif de Santa Fe, les deux corps semblaient sans vie depuis un certain temps, leur état de décomposition avancé étant un indicateur clé. Bien que la police ait précisé qu'aucun acte criminel n'était suspecté dans l'immédiat et qu’aucune fuite de gaz n’avait été détectée, les circonstances de leur décès ont éveillé de nombreuses questions, poussant les autorités à ouvrir une enquête plus approfondie.

Selon des informations obtenues par Entertainment Tonight, ce sont deux hommes d'entretien qui ont découvert les corps. À leur arrivée, ils ont remarqué que la porte d'entrée était entrouverte, ce qui a suscité leur inquiétude. Ils ont trouvé Betsy sans vie dans la salle de bain, près du comptoir. À quelques mètres d’elle, dans un placard, se trouvait leur berger allemand, également décédé. La police a remarqué un flacon de médicaments orange ouvert, avec des pilules éparpillées sur le comptoir. Près de la tête de Betsy, un radiateur d'appoint était également visible. Les autorités ont suggéré que celui-ci aurait pu tomber si elle était tombée au sol.